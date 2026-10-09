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Hem daha hafif hem de parmak ısırtıyor: Kabağı sadece kızartmayın! Bu yöntemle sofrada kapışılıyor

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Hem daha hafif hem de parmak ısırtıyor: Kabağı sadece kızartmayın! Bu yöntemle sofrada kapışılıyor

Sofralarda bu lezzete mutlaka yer açmalısınız...

#1
Foto - Hem daha hafif hem de parmak ısırtıyor: Kabağı sadece kızartmayın! Bu yöntemle sofrada kapışılıyor

Kabak denince akla gelen ilk yöntem genelde kızartma oluyor. Eğer bu durumdan sıkıldıysanız farklı bir kabak lezzetiyle geldik. Hem daha hafif hem de parmak ısırtan bu enfes yöntemle kabak sevmeyenler bile tabağını tekrar dolduracak. İşte fırında çıtır kabak dilimlerinin tüm detayları ve sır gibi saklanan özel sos tarifi…

#2
Foto - Hem daha hafif hem de parmak ısırtıyor: Kabağı sadece kızartmayın! Bu yöntemle sofrada kapışılıyor

En hafif, en sağlıklı sebzelerden biri olan kabak, genellikle bol yağda kızartılarak veya sulu yemeklerde kullanılarak tüketilir. Ancak kızartmanın ağır yağlı yapısı ve mutfağa yaydığı koku çoğu zaman keyif kaçırabilir.

#3
Foto - Hem daha hafif hem de parmak ısırtıyor: Kabağı sadece kızartmayın! Bu yöntemle sofrada kapışılıyor

Son dönemde gastronomi dünyasında ve ev mutfaklarında fırtınalar estiren alternatif bir pişirme yöntemi ise kabak algısını kökten değiştiriyor. Dışı çıtır çıtır, içi ise lokum gibi yumuşacık kalan bu özel teknik sayesinde kabak, ana yemekleri gölgede bırakacak bir gurme lezzete dönüşüyor. Peki, kızartmaya taş çıkartan ve sofrada saniyeler içinde tükenen bu yöntemin sırrı ne? İşte adım adım yapılışı...

#4
Foto - Hem daha hafif hem de parmak ısırtıyor: Kabağı sadece kızartmayın! Bu yöntemle sofrada kapışılıyor

Bu yöntemin en büyük sırrı; kabağın suyunu salmasını engelleyen mısır unu-galeta unu dengesi ve yüksek ısıda doğru mühürleme tekniğidir.

#5
Foto - Hem daha hafif hem de parmak ısırtıyor: Kabağı sadece kızartmayın! Bu yöntemle sofrada kapışılıyor

Malzemeler: 3 adet orta boy taze kabak 2 yemek kaşığı mısır unu 2 yemek kaşığı galeta unu 1 çay bardağı rendelenmiş parmesan veya eski kaşar peyniri 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı sarımsak tozu (veya 2 diş ezilmiş taze sarımsak) 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber, kekik ve tuz

#6
Foto - Hem daha hafif hem de parmak ısırtıyor: Kabağı sadece kızartmayın! Bu yöntemle sofrada kapışılıyor

Dip Sos İçin: 1 su bardağı süzme yoğurt 1 yemek kaşığı labne peyniri İnce kıyılmış taze dereotu 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve bir çimdik tuz

#7
Foto - Hem daha hafif hem de parmak ısırtıyor: Kabağı sadece kızartmayın! Bu yöntemle sofrada kapışılıyor

Doğru Kesim: Kabakları elma dilimi (parmak) veya çok ince olmayan halkalar şeklinde doğrayın. Su oranını dengelemek için doğradıktan sonra üzerlerine hafif tuz serpip 10 dakika havlu kağıt üzerinde bekletin ve nemini alın. Çıtır Kaplamayı Hazırlayın: Geniş bir kasede mısır unu, galeta unu, rendelenmiş peynir, sarımsak tozu ve baharatları harmanlayın. Zeytinyağı ile Harmanlama: Bıkkınlık veren bol yağ yerine, kabak dilimlerinin üzerine sadece 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirip karıştırın. Kaplama Aşaması: Yağlanan kabak dilimlerini hazırladığınız unlu-peynirli karışıma bulayın. Yüksek Isıda Fırınlama: Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kabakları birbirine değmeyecek şekilde dizin.

#8
Foto - Hem daha hafif hem de parmak ısırtıyor: Kabağı sadece kızartmayın! Bu yöntemle sofrada kapışılıyor

Önceden ısıtılmış 210 derece fırında (tercihen fanlı ayarda) yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirin.

#9
Foto - Hem daha hafif hem de parmak ısırtıyor: Kabağı sadece kızartmayın! Bu yöntemle sofrada kapışılıyor

Sıfır Yağ Çekme: Kızartma gibi ağırlaşmaz, mideyi yormaz ve kalorisi oldukça düşüktür. Kırılmayan Çıtırlık: Mısır unu ve peynir birleşimi fırında kabuk bağlayarak kabağın dışını çıtır, içini ise sulu tutar. Dip Sos Uyumu: Hazırlanan serinletici dereotlu yoğurt sosuna batırılarak tüketildiğinde atıştırmalık olarak da mükemmel bir alternatif sunar.

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