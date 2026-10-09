Hem daha hafif hem de parmak ısırtıyor: Kabağı sadece kızartmayın! Bu yöntemle sofrada kapışılıyor

Kabak denince akla gelen ilk yöntem genelde kızartma oluyor. Eğer bu durumdan sıkıldıysanız farklı bir kabak lezzetiyle geldik. Hem daha hafif hem de parmak ısırtan bu enfes yöntemle kabak sevmeyenler bile tabağını tekrar dolduracak. İşte fırında çıtır kabak dilimlerinin tüm detayları ve sır gibi saklanan özel sos tarifi…