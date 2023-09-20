Haikui Tayfunu’ndan kaçan firari timsahların tamamı yakalandı

Timsahlar, Haikui Tayfunu’nun bu ayın başlarında bölgede su baskını yaratmasının ardından Maoming kentindeki ticari bir timsah çiftliğinden kaçtı. Yerel yönetim olaya tepki olarak 6 bin 600’den fazla kişiyi harekete geçirdi. Cumartesi gününe kadar çiftlikte 40 timsah bulunurken, diğer 29 timsah da komşu göletlerden ya da su basmış tarlalardan kurtarıldı. Çiftlik sahibi polise, çiftlikte aralarında iki yavrunun da bulunduğu 71 Siyam timsahının yaşadığını iki timsahın ise tayfunda hayatını kaybettiğini söylemişti.

Haikui Tayfunu ve muson, bu ayın başlarında Pearl Nehri Deltası bölgesindeki birçok şehir ve ilçede sağanak yağmurlara neden oldu ve bu durum kentsel su baskını, heyelan, yol kapanmaları ve diğer tehlikeli durumlarla sonuçlandı.

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