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Dünya Hafter'in tuzaklarını TSK bozuyor
Dünya

Hafter'in tuzaklarını TSK bozuyor

Libya'yı ele geçirmek için harekat başlatan, ancak Türkiye'nin desteklediği meşru hükümet karşısında bozguna uğrayan terörist Halife Hafter'in kurduğu tuzaklar, TSK tarafından imha ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:14:00 -
Hafter'in tuzaklarını TSK bozuyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından Libya hakkında açıklamada bulundu.

MSB; Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya’da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerinin, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ettiğini açıkladı.

 

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