Hafter'den ABD'ye petrol sözü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD)Libya Büyükelçiliği, ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland'ın, Halife Hafter ile görüştüğü, Hafter'in tüm enerji sektörünün en geç 12 Eylül'de yeniden açılmasına izin vereceğini ve bunu şahsen taahhüt ettiğini duyurdu.

ABD Büyükelçiliği, Libya'daki petrol ve gaz sektörünün kapatılmasından dolayı halkın ciddi elektrik krizi yaşadığı ve koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduğu belirtilerek, Hafter'in Libya halkının refahının sağlanması için bu taahhüdünün derhal uygulanması gerektiği vurgulandı.

Hafter ekonomiye 9,6 milyar dolar zarar verdi

Hafter Libya'daki petrol sahalarının yüzde 80'e yakınını kontrol ediyor.

Hafter'in 8 aydır üretimi durdurması nedeniyle Libya'da günlük 20 saate varan elektrik kesintileri ve akaryakıt kuyrukları oluşurken, ülke ekonomisinin uğradığı zarar 9,6 milyar dolar olarak telaffuz ediliyor.