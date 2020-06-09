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Dünya

Hafter tarafından küstah çıkış: Türkiye ile iptal edip o ülke ile anlaşacağız

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı Tobruk Meclisi'nden Türkiye ile UMH arasında yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşmasını iptal edip Yunanistan ile yeni bir anlaşma yapacaklarına yönelik küstah bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 23:11:00 -
Hafter tarafından küstah çıkış: Türkiye ile iptal edip o ülke ile anlaşacağız

Libya'da BAE, Mısır ve Rusya'nın desteği ile meşru hükümeti devirmeye çalışan darbeci Hafter'e bağlı Tobruk Meclisi'nden skandal bir açıklama geldi.

Hafter'e bağlı Tobruk meclisi, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'i devirip Türkiye ile olan anlaşmayı iptal edeceklerini duyurdu.

Hafter'e yakın kaynaklar tarafından edinilen bilgiye göre, darbeci Hafter güçleri münhasır ekonomik bölge anlaşmasını Yunanistan ile yapacaklarını açıkladı.

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