  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hafter milislerinin Libya'da Petrol Hilali bölgesine sevkiyatları sürüyor
Aktüel

Hafter milislerinin Libya'da Petrol Hilali bölgesine sevkiyatları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:13:45 -
Hafter milislerinin Libya'da Petrol Hilali bölgesine sevkiyatları sürüyor
TRABLUS (AA) - Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, Pantsir hava savunma sistemi taşıyan bir konvoyla Ecdabiya'dan Petrol Hilali bölgesindeki Briga'ya doğru hareket ettiğini gözlediğini duyurdu.

Libya ordu sözcüsü Albay Muhammed Kununu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harekat merkezimiz, terörist Hafter milislerinin, Pantsir hava savunma sistemi taşıyan silahlı bir konvoyla Ecdabiya'dan Briga'ya doğru hareket ettiğini gözledi. Konvoyun, Ras Lanuf veya Sirte kentine gideceği düşünülüyor." ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin Hafter milisleri ve paralı askerlerine Rus yapımı Pantsir sistemleri sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kununu, "Kahraman güçlerimiz Vişke'de, Sirte'nin güneyinde, Terhune'de, Trablus Havaalanı'nda ve Vutya'da yaptığı gibi bunları yine paramparça edip yok edecektir." yorumunda bulundu.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta stratejik Vutya Askeri Hava Üssü'nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, haziran ayı başında başta başkent Trablus il sınırının tamamı olmak üzere, ülkenin batısındaki tüm önemli yerleşim birimleri ve geçiş noktalarını Hafter milislerinden arındırarak Sirte'ye kadar ilerlemişti.

Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyor.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...
Dünya

NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin bir açıklama yaptı.
Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu
Dünya

Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, haftalık yazısında, BAE-İsrail anlaşmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı