Hafter milislerinin Libya'da Petrol Hilali bölgesine sevkiyatları sürüyor

TRABLUS (AA) - Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, Pantsir hava savunma sistemi taşıyan bir konvoyla Ecdabiya'dan Petrol Hilali bölgesindeki Briga'ya doğru hareket ettiğini gözlediğini duyurdu.Libya ordu sözcüsü Albay Muhammed Kununu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harekat merkezimiz, terörist Hafter milislerinin, Pantsir hava savunma sistemi taşıyan silahlı bir konvoyla Ecdabiya'dan Briga'ya doğru hareket ettiğini gözledi. Konvoyun, Ras Lanuf veya Sirte kentine gideceği düşünülüyor." ifadelerini kullandı.Bazı ülkelerin Hafter milisleri ve paralı askerlerine Rus yapımı Pantsir sistemleri sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kununu, "Kahraman güçlerimiz Vişke'de, Sirte'nin güneyinde, Terhune'de, Trablus Havaalanı'nda ve Vutya'da yaptığı gibi bunları yine paramparça edip yok edecektir." yorumunda bulundu.Hafter milislerini 18 Mayıs'ta stratejik Vutya Askeri Hava Üssü'nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, haziran ayı başında başta başkent Trablus il sınırının tamamı olmak üzere, ülkenin batısındaki tüm önemli yerleşim birimleri ve geçiş noktalarını Hafter milislerinden arındırarak Sirte'ye kadar ilerlemişti.Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyor.