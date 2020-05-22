  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı

Oruç fidyesi ne zamana kadar verilir?

Hayat Eve Sığar uygulaması ile kod nasıl alınır? HES kodu ile nasıl seyahat edilecek?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Sinemalar ne zaman açılacak?
için kalan
Aktüel

Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu

Yeniakit Publisher
2020-05-22 21:43:18 -
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu

ANKARA (AA) - Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki bölgelerden çekilirken "DEAŞ terör örgütüne benzer şekilde yerleşim bölgelerine mayınlar tuzakladığını" açıkladı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamada, ordunun milislerden arındırdığı başkentin güneyindeki yerleşim bölgelerinde Hafter milislerinin mayınlarla tuzaklama yaptığı paylaşıldı.

Mayınların bazılarının araçların geçişinde bazılarının da bir kişi yakınından geçtiğinde patlayacak şekilde tuzaklandığı aktarılan açıklamada, bölgede asker uzmanlar temizlik çalışmalarını tamamlayana ve ordudan gelecek ikinci bir açıklama yapılıncaya kadar evlerine dönmemeleri çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "DEAŞ'ın bir dönem Libya'da yoğun varlık gösterdiği Sirte kentinden çekilmek zorunda kaldığında Hafter milislerininkine benzer mayınlarla tuzaklama taktiğinin karşılarına çıktığını" paylaştı.

Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin paylaştığı görüntülerde, Selahaddin bölgesinde Hafter milislerinin geride bıraktığı çok sayıda mayın, patlayıcı malzeme, mühimmatın ordu mensupları tarafından ele geçirildiği görüldü.

- Libya Ordusu, Hafter milislerine ait iki tankı imha etti

Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, gün içinde başkentin güneyindeki operasyonlarında Hafter milislerine ait iki tankı imha ettiklerini duyurdu. Açıklamada, başka detay verilmedi.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde çok sayıda askeri başarıya imza attı.

Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerdeki farklı beldeleri milislerden arındırmaya devam etti.

Ordu birliklerinin bugün başkentin güneyindeki Selahaddin ve el-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri aldıkları ve buradaki El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağladıkları bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı