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Hafter, Libya'da başkente saldırıyor

Libya'da Hafter'e bağlı birliklerin başkentin güneyindeki bölgelere saldırdığı bildirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
Hafter, Libya'da başkente saldırıyor

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birliklerin, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin bulunduğu başkentin güneyindeki bölgelere saldırdığı bildirildi.

Yoğun çatışma sesleri geliyor

Başkent Trablus'u ele geçirmek için nisan ayında başlattığı operasyonda yakın zamanda Giryan kentini kaybeden Hafter güçleri, başkentin güneyindeki Ayn Zara, Vadi er-Rebi ve El-Halle gibi bölgeleri hedef almaya başladı. Trablus'un güneyindeki bölgelerden yoğun çatışma seslerinin geldiği belirtildi.

Halife Hafter'in Operasyon Dairesi Başkanı Salih Abude'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ses kaydında "Trablus'u ele geçirme operasyonunun başladığı yönündeki" ifadelerinin ardından saldırılar başladı.

UMH birlikleri karşı operasyona geçmişti

Hafter'e bağlı silahlı grup 73. Tugay da yayımladığı açıklamayla, hava saldırılarının eşliğinde "tüm cephelerdeki birliklerin sabah saatlerinden itibaren ilerleme kaydettiğini" öne sürdü.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

Bir süredir siyasi ve silahlı krizinin sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
  1. Libya
  2. Halife Hafter
  3. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  4. Başkent Trablus
  5. Ayn Zara
  6. Vadi er-Rebi
  7. El-Halle
  8. Halife Hafter'in Operasyon Dairesi Başkanı Salih Abude
  9. 73. Tugay

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