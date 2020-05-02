Hafter güçlerinin resmi hesabında Türk Komando Marşlı tanıtım videosu
Libya'da gayrimeşru Hafter güçlerinin resmi Youtube hesabında, Türk Komando Marşlı tanıtım videosu yayınlandı.
yeniakit.com.tr Libya'da gayrimeşru darbeci Hafter güçlerinin resmi Youtube hesabında, Türk Komando Marşlı tanıtım videosu yayınlandı.
Alay konusu oldu
Hafter güçlerinin tanıtım videosu, sosyal medyada alay konusu oldu.
Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, videoyu paylaşarak "Allah'ım bunlar tam şapsal, Hafter'e ait güçler tanıtım videolarına koydukları marşta BEN TÜRK KOMANDOSUYUM diye bağırıyor" ifadelerini kullandı.
Türk SİHA'ları ayarlarını bozdu
Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) destekliyor.
Türkiye'nin UMH'ye desteği Kasım 2019'da iki taraf arasında imzalanan askeri ve güvenlik iş birliği anlaşmasına dayanıyor.
Türkiye, yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi UMH'yi destekleyerek bu ülkedeki güç dengesini değiştirdi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i zayıflattı.
Ayarları bozulan Hafter, Türk Komando Marşlı tanıtım videosu yayınladı.
İşte Komando Marşı'nın sözleri:
Korku nedir bilmeyiz,
Biz dağların erleri,
Yuva yaptık göklere,
Baş döndüren yerlere,
Engel tanımaz aşarız,
Yüce engin dağlara,
El verir uzanırız,
Mor siyah bulutlara,
Ben Türk komandosuyum,
Düşmanı çelik pençemle ezerim,
Her yerde ben varım,
Havada,karada,denizde,çölde
Çatakta ve batakta
Her zaman ve her yerde
Hazır
Daima hazır
Kim
Komando
Kim
Komando
Kim
Komando
Olamazsın
Yahh!
Olamazsın
Yahh
Komandolar
Allah
Komandolar
Allah
Komandolar
Allah
Allah Türk komandosunu korusun!
Sağol