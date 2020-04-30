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Aktüel

Hafter güçlerine destek için gönderilen mühimmat konvoyu imha edildi

Libya’da Hafter’e bağlı güçlere destek için gönderilen mühimmat konvoyu, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ait SİHA’lar tarafından imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:00:07 -
Hafter güçlerine destek için gönderilen mühimmat konvoyu imha edildi

Libya’da Hafter’e bağlı güçlere destek için gönderilen mühimmat konvoyu, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ait SİHA’lar tarafından imha edildi.


Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ait SİHA’lar, Tarhuna ve başkent Trablus’un güneyinde bulunan Hafter’e bağlı güçlere destek için gönderilen mühimmat konvoyunu imha etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler, Tarhuna ve başkent Trablus’un güneyinde bulunan Hafter’e bağlı milislere destek için gönderilen mühimmat konvoyu El-Karyat ve Neseme bölgeleri arasındaki yol üzerinde hedef aldığını belirtti. Konvoyun hedef alındığı anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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