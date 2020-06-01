  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 5 ölü

Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin Trablus’ta gerçekleştirdiği roket saldırısında en az 5 hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:40:56 -
Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 5 ölü

Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin Trablus’ta gerçekleştirdiği roket saldırısında en az 5 hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.


Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçler, başkent Trablus’a saldırmaya devam ediyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Medya Danışmanı Amin Al Hashemi yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus’taki yerleşim yerlerini 5 roketle hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda 5 sivil hayatını kaybederken en az 12 sivil de yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu belirtildi. Saldırı sonucu bölgedeki birçok ev ve araçta büyük hasar oluştuğu ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı