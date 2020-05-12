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Dünya

Hafter cephesinden Türkiye'ye küstah tehdit

Libya'da birçok kritik noktayı kaybeden Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:22:00 -
Hafter cephesinden Türkiye'ye küstah tehdit

Libya'da Ramazan ayında önce ateşkes yapıp sonra saldırmaya başlayan Halife Hafter güçleri, darbe üstüne darbe yiyor.

BAE, Suudi Arabistan ve Rusya tarafından desteklenen Hafter güçleri, bölgede kritik noktaları kaybetti.

Libya Ulusal Muatabakat Hükümeti güçleri, Hafter'in stratejik noktalarına operasyonları sonrası Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'ye küstah bir tehditte bulundu.

Hafter'in sözcüsünden tehdit

Mismari, açıklamasında "Türk uçakları ve zırhlıları burda ne yapıyor? Yüzlerce Türk askeri ve istihbarat görevlisi var. Suriye’den Libya’ya asker getirdiler. Burda ne yapıyorlar? Erdoğan’ın genişleme hayalleri Libya’da sona erecek" dedi.

Libya'dan Türkiye'destek

Libya hükümeti, dün Mısır, BAE, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa tarafından yapılan ortak açıklamaya tepki göstermişti. Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Mutabakat muhtırası anlaşmaları, Akdeniz’e kıyı iki devletin hükümetleri tarafından imzalandı, üçüncü bir tarafı ilgilendirmez" denildi

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