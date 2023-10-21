Haftayı bu veriler belirleyecek. Altın fiyatları "gözlem altında"

Yurt içi ve yurt dışı piyasalar gözünü tamamen Ortadoğu'ya çevirmiş durumda. Bölgeden gelecek haberler yatırım enstrümanlarının yönünde de belirleyici olacak. Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı "şahin" tonlu sözle yönlendirmelerine rağmen, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talep güçlü kalmaya devam etti.

Petrol yükselişini sürdürdü

İsrail-Filistin çatışmasının petrol arzını etkileyebileceğine yönelik korkuların artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 1,4 artışla 91,3 dolardan tamamladı.

Gelecek haftanın verileri

Gelecek hafta pazartesi tüketici güven endeksi, çarşamba reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı takip edilecek.

Şu anki altının seyri

Hafta sonu itibarıyla dolar 27,99 ile 28 psikolojik sınırın altında seyrederken avro 29,75 bandında hareket ediyor. Gram altın 1.783 liradan, çeyrek altın da 2,932'dan işlem görüyor. Gram ve çeyrek altın için küçük yatırımcının gözü de bölgeden gelecek haberlerde.

Finansal yatırım uzmanları altın satımı konusunda küçük yatırımcıya acil satış gerektiren durum varsa pozisyon almalarını tavsiye ederken alım konusunda da gram altın için 1750 bandının yakalandığında düşünülecek bir fırsat olduğuna dikkati çektiler.

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