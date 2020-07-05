Haftanın tarihine bakış

ANKARA (AA) - Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.



9. Ordu Müfettişi göreviyle Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele'yi örgütlemeye yönelik çalışmaları, İstanbul'daki İngiliz güçlerini tedirgin etmişti. 9. Ordu Müfettişliği görevi de bu arada hükümetin düzenlemesiyle 3. Ordu Müfettişliği olarak değiştirilmişti.



İngiliz güçleri komutanı General George Milne, ardından İngiltere Yüksek Komiseri Amiral Caltrop, Amasya Genelgesi'nin yayımlanması öncesinde ve sonrasında birkaç kez saray ve Harbiye Nezareti nezdinde Mustafa Kemal'in geri çağrılması için girişimde bulunmuşlardı.



Vükela Meclisinin (Bakanlar Kurulu) 8 Temmuz 1919 günü 3. Ordu Müfettişliğinden alınmasına ilişkin kararının gecesi Mustafa Kemal, sarayla bir telgraf görüşmesi yaptı ve bu görüşme sırasında kendisine resmi memuriyetine son verildiği bildirildi. Mustafa Kemal de saat 22.50'de Harbiye Nezareti'ne, 23.00'te de padişaha resmi görevi ile beraber askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildiren telgrafları çekti.



Atatürk, bu olayı daha sonra şöyle anlatıyor:



''Harbiye Nezareti 'İstanbul'a gel' diyor, Padişah, 'Evvela tebdilihava al, Anadolu'da bir yerde otur fakat bir işe karışma' diye başlıyordu. Nihayet 8 Temmuz 1919 gecesi Saray ile açılan bir telgraf muhaberesi esnasında birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar, bir aydır devam eden oyun hitama erdi. İstanbul, benim, o dakikada resmi memuriyetime hitam vermiş oldu. Ben de aynı dakikada, 8 Temmuz 1919 gecesi saat 10.50'de Harbiye Nezareti'ne, saat 11.00'de padişaha silki askeriyeden istifamı müş'ir telgrafları vermiş oldum. Keyfiyet tarafımdan ordulara ve millete iblağ edildi. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve salahiyetten mücerret olarak, yalnız milletin şefkat ve civanmertliğine güvenerek ve onun bitmez tükenmez feyiz ve kudret menbaından ilham ve kuvvet alarak vicdani vazifemize devam ettik.''



Belli başlı öteki olaylar:

6 Temmuz



1517 - ''Emaneti Mübareke'' adıyla anılan Hazreti Muhammed'e ait kutsal eşya, Mısır fatihi Yavuz Sultan Selim'e teslim edildi.



1535- ''Ütopya''nın yazarı İngiliz devlet adamı Sir Thomas More, Kral VIII. Henry'yi, İngiltere kilisesinin başı olarak kabul etmediği için idam edildi.



1885- Fransız bilim adamı Louis Pasteur, kuduz aşısını buldu.



1917- Arabistanlı Lawrence, Arap isyancılarla Akabe kentine saldırdı.



1924- Dr. Safiye Ali Hanım başkanlığındaki heyet, Uluslararası Kadınlar Kongresi'ne katılmak üzere Londra'ya gitti.



1927- Şurayı Devlet (Danıştay) göreve başladı.



1965- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu kabul edildi.



1971- Caz sanatçısı Louis Armstrong öldü.



1975- Tarihçi ve yazar Reşat Ekrem Koçu 70 yaşında İstanbul'da vefat etti.



1984- Türkiye'nin en eski illüzyonisti Zati Sungur 87 yaşında İstanbul'da öldü.



1991- Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'ya atandı.



1993- Erzincan'da Başbağlar köyüne saldıran teröristler çocukların da olduğu 33 kişiyi öldürdü ve köyü ateşe verdi.



1995- Ünlü yazar Aziz Nesin, Çeşme'de 80 yaşında vefat etti.



1995- Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin kentin simgesi Hitit Güneşi'ni değiştirme kararını reddetti.



1999- Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay intihar girişiminde bulundu. Uluğbay, 9 Temmuz'da verdiği ifadede, tetiği kendi iradesiyle çektiğini belirtti.



2008- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon tutuklandı.



2008- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen iş adamı Kuddusi Okkır, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öldü.



2008- Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı, İstanbul'da vefat etti.



2011- Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. hükümeti, AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığında kuruldu.



2012- Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği Avrupa kupalarına 1 yıl katılmama cezasını onadı.



2013- Kanada'nın Quebec eyaletinde ham petrol taşıyan tren yetersiz fren kuvveti nedeniyle devrildi. Kaza sonrası meydana gelen patlamalar nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti.



2015- Futbola, büyüdüğü Bayrampaşa'nın takımı Altıntepsi Makelspor'un altyapısında adım atan milli futbolcu Arda Turan, 16 yıl sonra La Liga takımlarından Barcelona'ya transfer oldu.



2015- Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde işçileri taşıyan açık kasa kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 13'ü kadın 15 tarım işçisi öldü.



2016- ABD Hükümeti, Kuzey Kore rejiminin yaptığı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında yaptırım kararı aldı.



2016- Galatasaray'ın efsane kalecisi ve Milli Takım kaptanlarından Turgay Şeren 84 yaşında vefat etti.



2017- Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.



2018- Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal 10 yıl 6'şar ay, Ali Bulaç ve Şahin Alpay 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.



7 Temmuz



1828- Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine Rus işgaline uğradı.



1929- Mussolini, Papa ile anlaşınca bağımsız Vatikan kuruldu.



1939- Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.



1930- ''Sherlock Holmes''un yazarı Sir Arthur Conan Doyle öldü.



1942- Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Samsun'a çıkan kişilerden, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4'üncü Başbakanı Dr. Refik Saydam İstanbul'da vefat etti.



1948- İdil Biret ve Suna Kan'ın yurt dışında eğitim görmelerini sağlayan ''üstün yetenekli çocuklar hakkındaki'' özel yasa çıktı.



1955- Camialtı Tersanesi'nde inşa edilen ilk şilep ''Abidin Daver'' denize indirildi.



1955- Gazeteci Yazar Ali Naci Karacan 59 yaşında vefat etti.



1964- Metin Erksan'ın yönettiği ''Susuz Yaz'' filmi, 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü kazandı.



1993- ''Hababam Sınıfı'' serisinin yaratıcısı şair ve yazar Rıfat Ilgaz 82 yaşında öldü.



1998- Başbakan Mesut Yılmaz'ın gezisi sırasında Makedonya'da Üsküp yakınlarındaki trafik kazasında, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Milletvekili Şinasi Altıner, Gazeteci Fikret Bila, koruma polisi ve şoför yaralandı. Türk heyetinin otomobiline çarpan otomobildeki Makedon karı koca öldü.



2000- Yargıtay, eski milletvekili Şevki Yılmaz'a verilen 25 ay hapis cezasını onadı.



2005- Londra'da, üç metroya ve bir otobüse El Kaide'nin üstlendiği intihar saldırıları düzenlendi, 52 kişi öldü. 21 Temmuz'daki ikinci dalga saldırıda can kaybı yaşanmadı.



2007- Irak'ta, nüfusunun tamamına yakınını Türkmenlerin oluşturduğu Tuzhurmatu kentindeki Emirli bölgesinde pazar yerinde patlayıcı yüklü kamyonla düzenlenen intihar saldırısında 150 kişi öldü.



2013- Solar Impulse, hiç yakıt almadan ABD'yi baştan başa geçmeyi başaran ilk güneş enerjisiyle işleyen uçak oldu.



2013- Edirne'de yapılan 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz, üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak altın kemerin sahibi oldu.



2016- Akdeniz'de 18 Nisan 2015'te alabora olan ve yaklaşık 700 sığınmacının hayatını kaybettiği facianın yaşandığı göçmen teknesinin enkazından 217 göçmenin cesedi çıkarıldı.



2017- Nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşma 122 oyla BM'de kabul edildi.

8 Temmuz

1522- Kanuni Sultan Süleyman Rodos'a çıktı.

1829- Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık ordusunun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı.

1833- Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında ''Hünkar İskelesi'' anlaşması imzalandı.

1919- Mustafa Kemal, resmi görevinden ve askerlikten çekildi.



1928- Ankara Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi.



1937- Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabad Paktı) imzalandı.



1943- Atatürk'ün yaverlerinden ve eski milletvekillerinden Cevat Abbas Gürer vefat etti.



1948- Topraksız çiftçilere hazine topraklarının dağıtımı yasalaştı.



1950- İhracat tamamen serbest bırakıldı.



1954- Türkiye'de ilk gece maçı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği ile Demirspor arasında yapıldı.



1966- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Celal Bayar'ın cezasını hastalığı dolayısıyla affetti.



1993- Özel radyo ile televizyon işletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı.



1996- RP-DYP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı, ''Refahyol'' dönemi başladı.



2007- Dünyanın yeni 7 harikası, Ürdün'deki ''Petra Antik Kenti'', ''Çin Seddi'', Brezilya'daki ''Kurtarıcı İsa Heykeli'', Peru'daki ''Machu Picchu Antik Kenti'', Meksika'daki ''Chichen Itza Piramidi'', Roma'daki ''Kolezyum'' ve Hindistan'daki ''Tac Mahal'' anıt mezarı olarak Portekiz'in başkenti Lizbon'da ilan edildi.



2012- Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı, uzun süredir hastalıkla mücadele eden Suudi Prens Muhammed bin Suud bin Abdulaziz'in (93) vefat ettiğini duyurdu.



2012 - 651. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Recep Kara'yı yenen Ali Gürbüz oldu.



2013- Mısır'da Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'yi desteklemek üzere bir araya gelen göstericilere, sabah namazını kıldıkları sırada önce gaz bombası atıldı, ardından ateş açıldı. Saldırıda 53 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, keskin nişancıların orduya ait binaların çatısında konuşlandığını belirtti.



2015 - Rusya, BM Güvenlik Konseyinde yapılan oylamada, Srebrenitsa Soykırımı'nı kınayan karar tasarısını veto etti. Böylece Srebrenitsa'da işlenen savaş suçlarının BM Güvenlik Konseyi tarafından da soykırım olarak nitelendirilmesi engellenmiş oldu.



2016- Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 3 yıldızı bulunan, kütle olarak da Jüpiter'den 4 kat büyük gezegen keşfetti.



2017- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişine ilk defa "Suriye devrimini" temsilen ÖSO tarafından kullanılan 3 yıldızlı dev bayrak çekildi.



2018- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 340 kişi yaralandı.

2019- Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketi lideri Bosco Ntaganda'yı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum etti.

9 Temmuz



1401- Moğol İmparatoru Timur'un orduları, Bağdat'ı ele geçirdi.



1872- İbret gazetesi, yazar Namık Kemal'in ''Garaz Marazdır'' başlıklı yazısı nedeniyle kapatıldı, Namık Kemal sürgüne gönderildi.



1932- Türkiye, Milletler Cemiyetine üye oldu.



1935- Moda Deniz Kulübü, Atatürk'ün de katıldığı törenle açıldı.



1938- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Savarona yatında üç saat süren Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bu toplantı Atatürk'ün, Bakanlar Kuruluna son kez başkanlık edişi oldu.



1945- Ormanlar, devletin mülkiyetine geçti.



1946- Ankara Valisi Nevzat Tandoğan intihar etti.



1949- Çorum vapuru, Galata rıhtımında yandı, 56 kişi dumandan boğularak öldü.



1952- İstanbul Teknik Üniversitesi televizyon laboratuvarında, ilk televizyon yayını basın önünde yapıldı.



1953- Yerli Film Yapanlar Cemiyeti, ilk resmi film yarışmasını düzenledi.



1961- Anayasa için halk oylaması yapıldı. 1961 Anayasası, yüzde 61,5 oranındaki ''Evet'' oyuyla kabul edildi.



1979- Abdi İpekçi cinayetinin sanığı Mehmet Ali Ağca yakalandı.



1987- Midyat'ın bir mezrasına ve bir köyüne saldıran teröristler 31 kişiyi öldürdü.



1993- Sivas olaylarında yaralanan şair Metin Altıok'un da kaldırıldığı hastanede 52 yaşında ölmesi üzerine olaylarda ölenlerin sayısı 37'ye çıktı.



1995- Sıcak çatışmanın sona erdiği Irak'ın kuzeyinde Kanimasi, Mergasor ve Barzan bölgelerinde kontrolü ele geçiren Türk askeri birlikleri, 6 teröristi daha öldürdü. Harekatta öldürülen terörist sayısı 127'ye ulaştı.



1998- İstanbul'da tarihi Mısır Çarşısı'ndaki patlamada 7 kişi öldü, 110 kişi yaralandı. ''Tüp patlaması mı, terör örgütü bombası mı'' tartışmaları dört yıl sürdü. Bilirkişi raporları, olayın tüp patlaması olduğu yönündeydi.



2001- Emlakbank, Ziraat Bankasına devredildi.



2006- İtalya, Fransa ile yaptığı final maçında dünya kupasının sahibi oldu. Maçtan çok, Fransız futbolcu Zinedine Zidane'ın İtalyan oyuncu Marco Materazzi'ye kafa atması konuşuldu.



2008- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıda üç polis şehit oldu, saldırıyı düzenleyen teröristlerden üçü ölü ele geçirildi, biri kaçtı.



2011- Güney Sudan Meclis Başkanı James Wani İgga, ülkenin bağımsızlığını resmen ilan etti.



2013- ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) dünyada milyonlarca kişinin telefon ve internet kayıtlarını izlediği bilgisini basına sızdıran Edward Snowden'ın, Venezuela'nın sığınma teklifini kabul ettiği bildirildi.



2015- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 63. Hükümet'i kurmak için AK Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nu görevlendirdi.



2015- Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya, İstanbul'da tedavi gördüğü GATA'da 90 yaşında vefat etti.



2015- FIFA'daki yolsuzluk iddialarının ortaya çıkmasında ABD ile iş birliği yapan ve daha önce kendisinin de rüşvet aldığını itiraf eden FIFA İcra Kurulunun eski üyesi Chuck Blazer'e, ömür boyu futboldan men cezası verildi.



2016- Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hizbul Mücahidin örgütünün üst düzey üyelerinden Burhan Wani öldürüldü. Wani'nin öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 52 kişi hayatını kaybetti, 2 bin sivil ve 1600 güvenlik görevlisi yaralandı.



2017- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı ve 25 gün süren yürüyüşü, İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingle sona erdirdi.



2017- Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi protesto edildi. Protestocular, Schanzenviertel semtinde caddelere barikat kurup ateş yaktı.



2018- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti, ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu.



10 Temmuz



1900- Paris Metrosu açıldı.



1921- Yunan ordusunun taarruzuyla Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı.



1923- İstanbul'da Harp Akademisi kuruldu.



1933- Sümerbank resmen faaliyete geçti.



1939- Türk Basın Birliğinin ilk kongresi Ankara'da toplandı.



1947- Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'da genel valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi.



1952- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.



1961- Galatasaraylı milli futbolcu Metin Oktay, İtalya'nın Palermo takımına 660 bin liraya transfer oldu.



1962- ABD, kıtalar arası haberleşmeyi sağlayacak Telstar uydusunu uzaya gönderdi.



1969- Ordu mensuplarına oy hakkı tanındı.



1971- Fas ordusunun bazı birlikleri, krallık rejimine karşı ihtilal girişiminde bulundu. Ülkede cumhuriyet ilan edildi.



1985- Yeni Zelanda'nın Auckland Limanı'nda bulunan barış örgütü Greenpeace'in ''Rainbow Warrior'' adlı gemisinde iki patlama oldu. Gemi bir saat sonra battı, bir kişi öldü.



1992- Yazar, edebiyat tarihçisi Cevdet Kudret 85 yaşında vefat etti.



1996- Ses sanatçısı Hamiyet Yüceses 84 yaşında yaşama veda etti.



1996- Türksat uydusu, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleştirildi.



2007- Astronomlar, ışığı Dünya'ya 13,5 milyar yılda ulaşan en uzak gök adaları saptadı. Keşif, Hawai'de Mauna Kea Yanardağı'nın tepesinde 4 bin 205 metre rakımda kurulu Keck Teleskobu sayesinde yapıldı.



2011- Şike soruşturmasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tutuklandı ve Metris Cezaevine konuldu.



2011- Telekulak skandalıyla sarsılan İngiltere'nin en yüksek tirajlı pazar gazetesi "News of the World" son kez yayımlandı.



2012- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kuzey Irak ile petrol ticaretinin başladığını açıkladı.



2012- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, ''Sayın Başbakanımızın, HAS Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi konusundaki tekliflerini, davetini bugün aldık." dedi.



2013- Ukrayna'nın Donetsk kentinde 10-14 Temmuz'da düzenlenen 8. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Emel Dereli, 20,14 metrelik atışıyla şampiyona ve yıldızlar dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı.



2016- Çin'in doğusundaki Fucien eyaletinde etkili olan Nepartak tropikal fırtınası nedeniyle 83 kişi öldü, 19 kişi kayboldu.



2017- Yurt dışındaki ilk Türk ticaret merkezi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da açıldı.

2018- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a yaptı.



11 Temmuz



1789- Fransız devrimci Lafayette, ''İnsan Hakları ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi''ni, Devrimci Milli Meclise sundu.



1921- İngilizler, Suriye'de istenmeyen Faysal'ı Irak'ta kral ilan etti.



1958- İstanbul'da 1930'dan beri birleşik olan valilik ve belediye başkanlığı birbirinden ayrıldı.



1963- Türkiye'de veremle savaşın öncülüğünü yapan Prof. Dr. Tevfik Sağlam 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.



1975- Eski Çin'in başkenti Xian'da 2000 yıl öncesinden kalma, aslı ile aynı boyda, savaş donanımlı, kilden yapılmış 6 bin kişilik ordunun heykelleri bulundu.



1989- Aktör Laurence Olivier 82 yaşında öldü.



1991- Aktüel dergisi yayımlanmaya başlandı.



2005- Kanser nedeniyle uzun süredir tedavi gören NTV Spor Yayınları Koordinatörü Gazeteci Kenan Onuk vefat etti.



2011- Kıbrıs Rum kesiminde Limasol yakınlarındaki Zigi'deki Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ait ''Evangelos Florakis Deniz Üssü''nde üç yıl önce el konulan bir gemiden indirilen konteynerlerdeki mühimmatın patlaması sonucu, üs komutanı dahil 13 kişi öldü.



2013- 15. Dönem TBMM Başkanlığı yapan Kemal Güven, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.



2015- Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen 136 kurbanın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.



2015- Estonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporculardan Tuğba Güvenç 3 bin metre engelli yarışında, Ali Kaya da erkekler 5 bin metrede şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.



2016- Bosna Hersek Hükümeti, Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa Soykırımı'nın tarihi olan 11 Temmuz'u ulusal yas günü ilan etti.



2017- Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fikret Hakan, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.



2017- FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı ile valilik, belediye ve sivil toplum örgütleri iş birliğiyle düzenlenen "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" fotoğraf sergileri 81 ilde ziyarete açıldı.



2018- Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soygunları gerçekleştirmekten yargılanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Beate Zschaepe, ömür boyu hapse mahkum edildi.



2018- Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez, Antalya'da 68 yaşında vefat etti.



12 Temmuz



1536- Düşünce ve özgürlük kavramlarının savunucularından Desiderius Erasmus öldü.



1878- Osmanlı devleti, Kıbrıs Adası yönetimini İngiltere'ye devretti.



1923- İstiklal Marşı için Ali Rifat (Çağatay) Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş 7 yıl okunduktan sonra 1930'da Osman Zeki (Üngör) Bey'in bestesiyle değiştirildi.



1925- İlk antika otomobil yarışı Münih'te düzenlendi. Yarışta, dünyanın petrolle çalışan en eski otomobili olan 1886 model Benz'i, yapımcısı Karl Benz kullandı.



1932- Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmayı amaç edinen Türk Dil Kurumu, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle ''Türk Dili Tetkik Cemiyeti'' adıyla kuruldu. TDK'nin ilk başkanı Samih Rifat oldu.



1936- Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını, güreşte 71 kiloda üçüncü olan Mersinli Ahmet getirdi.



1944- İstanbul Yüksek Mühendislik Okulunun yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirilmesini sağlayan kanun kabul edildi.



1960- Celal Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi.



1961- Türkiye'nin Ortak Pazar'a katılma önerisi reddedildi.



1972- Deniz Kuvvetlerine ait Gölcük Tersanesi'nde yapılan Berk fırkateyni donanmaya katıldı.



1975- Atatürk ile iki yıl evli kalan Latife Uşaklıgil 75 yaşında vefat etti.



1982- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni terörist Hanping Herry Sasunyan, Los Angeles'deki yargılama sonunda 6 yıl hapisle cezalandırıldı.



1993- Arzum Onan, Avrupa Güzellik Kraliçesi seçildi.



1993- Hülya Avşar, ''Berlin in Berlin'' filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde ''En İyi Kadın Oyuncu'' ödülünü kazandı.



2006- İsrail, iki askerini kaçıran Hizbullah'a karşı savaş başlattı. 34 gün süren savaşta bin 200 kişi öldü, 15 bin ev yıkıldı. BM Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos'taki 1701 sayılı kararı 14 Ağustos'ta yürürlüğe girdi ve savaş sona erdi. Karar, Lübnan'ın güneyinde çok uluslu güç askerlerinin konuşlandırılmasını öngörüyordu.



2012- ABD yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlarını genişletti.



2016- Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP), terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün Suriye uzantısı PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların bulunduğu sergi açıldı.



2017- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın cansız bedeni Pülümür Çayı kenarında bulundu.



2018- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 72 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.