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Ekonomi Haftanın son işlem günü adeta uçtu! Altın rekora doymuyor
Ekonomi

Haftanın son işlem günü adeta uçtu! Altın rekora doymuyor

Yeniakit Publisher
2024-08-16 16:35:00 -
Haftanın son işlem günü adeta uçtu! Altın rekora doymuyor

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, azalan resesyon endişelerinin risk iştahını artırmasının etkisiyle rekor kırdı.

Ons altın, yüzde 1,45 yükselişle 2.492 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın da 2.700 Türk Lirası ile rekor seviyeyi gördü. Çeyrek altın ise 4.412 Türk Lirası bandında el değiştirdi.
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Yatırımcılar, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin ipucu edinmek üzere ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gelecek hafta yapacağı konuşmayı izleyecekler.

Piyasalarda geçen haftaki dalgalanmanın ardından ABD'de açıklanan ekonomik veriler dünyanın en büyük ekonomisinde resesyon endişelerini azalttı.

Fed'in eylül ayında 25 baz puan indirime gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de masada olduğu belirtiliyor.

Piyasalar Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz indirimine gitmesine artık yalnızca yüzde 25 ihtimal veriyor. Bu olasılık geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlanıyordu.

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