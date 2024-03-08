Haftanın son günü altın uçtu gitti!

Her gün yeni bir rekora imza atan altın haftanın son günü yatırım fırsatı mı sunuyor? Gram altın ve altını bu fiyatlarda bir daha görmek zor! Ons altın düşmesine rağmen gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2200 lira seviyelerinde. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 8 Mart Cuma günü altın fiyatları.

Altın piyasasında yükselen seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren altın bu hafta rekor kırmaya devam etti. Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalarda meraklı bekleyiş başladı. Peki altın yatırımcıları son treni kaçıracak mı? Altın yatırımcıları Kapalıçarşı ve piyasalarda gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatlar araştırılıyor.

Gram altın dün piyasalarda 2.207,12 TL'den, çeyrek altın 3.866 TL'den, yarım altın ise 7.779 TL'den kapanış yaptı.

Peki 8 Mart 2024 Cuma günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

8 MART 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.4720 TL / 32.6420 TL

Euro alış satış: 35.3380 TL / 35.6600 TL

Sterlin alış satış: 41.1350 TL / 41.7460 TL

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8 MART 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 31,9386 TL / 32.64200 TL

Euro alış satış: 34,9921 TL / 35,0360 TL

Sterlin alış satış: 40,9216 TL / 40,9489 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.215,49 TL / 2.215,85 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.157,68 Dolar / 2.158,04 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 3.801 TL / 3.875 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 7.626 TL / 7.797 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 15.228 TL / 15.688 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 37.166,42 TL / 38.029,51 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 15.331,15 TL / 15.723,52 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 8 MART 2024

Gram altın alış satış : 2313.70 TL / 2313.70 TL

Çeyrek altın alış satış: 3802 TL / 3876 TL

Yarım altın alış satış: 7627 TL / 7800 TL