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Aktüel

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı

Normalleşme süreci ile birlikte haftanın ilk iş gününde akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 19:25:36 -
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı

Normalleşme süreci ile birlikte haftanın ilk iş gününde akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu yaşandı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın ilk iş gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı. Özellikle vatandaşların işten çıkışıyla akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu, E-5 Karayolu’nda yüzde 50’lere kadar ulaştı.

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