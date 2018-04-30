Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Haftanın ilk gününde dolar ne kadar?

Geçtiğimiz hafta hareketli seansların yaşandığı döviz piyasasında bu hafta sakin başladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:55
Haftanın ilk gününde dolar ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararı sonrası dengelenme arayışı gözlenen dolar/TL cuma gününü 4.05 seviyesinin hemen altında tamamlamıştı.

Kur bugüne de benzer seviyelerden başlarken, şu dakikalarda 4.05 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4.91'den işlemde.

Piyasalar için bugünün en önemli gündem maddesi enflasyon raporu toplantısını olacak.

ABD'nin Suriye'yi vuracağı endişeleri ile 11 Nisan'da 4.1944 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL, sonrasında TCMB'nin enflasyon risklerini azaltma adına faiz artışı dahil adımlar atabileceği beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle gerilemişti.

Dolar önceki hafta ise erken seçim kararının siyasi belirsizliği azaltacağı beklentisi ile kur 4.09 civarından 4.01 seviyesine kadar geriledi.

Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesine gelmesi ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratırken; erken seçim süreci de piyasa oyuncularının yakından izlediği unsurlar arasında yer alıyor.

TCMB'nin geç likidite penceresi faizini (GLP) beklentilerin üzerinde 75 baz puan artırmasıyla ilk tepki olarak gerileyen dolar/TL sonrasında global piyasalardaki bozulmayla tekrar yönünü yukarı çevirdi. Ancak yine TCMB'nin adımının mevcut ortamda TL'de daha fazla değer kaybını engellediği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 07:55
  1. Dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Taksim'de 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alınıyor
    1. İstanbul Taksim'de 1 Mayıs öncesi..
    2. Macaristan'dan Avusturya'ya 'George..
    3. İstanbul Sultangazi’de polise silahlı..
    4. Silah satışlarına karşı sanal hamle!
    5. Gece yarısı utandıran görüntü!
    6. Tüm Türkiye onları konuşmuştu!..
    7. Meteoroloji tarih açıkladı!..
    8. Trabzon’da kafede şal tablası kavgası..
    9. Derbide baba üzüldü, oğlu sevindi!
    10. Yunanistan karanlığa gidiyor!
    11. GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!
    12. Türkiye'de bulunmuyor! Gece yarısı..
    13. Milan kazandı! Maça Hakan damga vurdu
    14. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo,..
    15. Çatıda ürettiği enerjiyi satanlar..
    16. Test sürüşlerinde sıra Aydın ilinde
    17. Skoda Karoq’a yoğun ilgi
    18. İzmir'de ambulansla TIR çarpıştı: 1..
    19. Hileli satışla dolandıran çetenin..
    20. Yunan Savunma Bakanı ülkeyi karıştırdı!
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon yapmasın diye...
    Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon yapmasın diye...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...