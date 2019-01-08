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"Haftanın en önemli ve keyifli maçı olacak"

- Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai:"Galatasaray, oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanarak ne kadar formda olduğunu gösteriyor"

08 Ocak 2019 Salı 13:16
"Haftanın en önemli ve keyifli maçı olacak"


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, Galatasaray ile yapacakları karşılaşmanın, haftanın en önemli ve keyifli maçı olacağını söyledi.

Boray Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst üste aldıkları 2 galibiyetle devre arasına ilk 8 içinde girme hedefinde önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Şu an için Türkiye Kupası'na katılma yolunda avantaja sahip olduklarını belirten Dai, şöyle konuştu:

"Türkiye Kupası'na katılımı garantilemek için bu hafta oynayacağımız Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Galatasaray, oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanarak ne kadar formda olduğunu gösteriyor. Galatasaray müsabakası, haftanın en önemli ve en keyifli maçlarından biri olacak."

Maçın ev sahibi olmaları nedeniyle taraftar desteğinin kendilerine olan inancı artırdığını vurgulayan Dai, "Taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir maç bizi bekliyor. Taraftarlarımızdan alacağımız destekle, karşılaşmadan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Basketbol, ligin 15. haftasında 12 Ocak Cumartesi günü Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:16
  1. Basketbol
  2. Galatasaray
  3. Gaziantep Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. taraftar

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