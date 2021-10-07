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Dünya Haftalık çalışma gününü 4'e düşürebilirler! O ülkede flaş teklif
Dünya

Haftalık çalışma gününü 4'e düşürebilirler! O ülkede flaş teklif

Belçika Federal Hükümeti, haftalık çalışma gününün 4'e düşürülmesi için yapılan teklifi ele alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 16:28:00 -
Haftalık çalışma gününü 4'e düşürebilirler! O ülkede flaş teklif

Belçika Federal Hükümeti, haftalık çalışma gününün 5'ten 4'e düşürülmesi için yapılan teklifi ele alacak.

Liberal görüşlü siyasetçiler ve milletvekilleri tarafından yapılan teklif, haftalık çalışma saatinin değişmemesini fakat gün sayısının düşürülmesini öngörüyor.

Teklifte, sektöre göre 38 veya 40 olan haftalık çalışma saatinin 4 güne yayılması isteniyor. Liberallerin teklifi birçok siyasi parti tarafından destekleniyor.

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Yeşiller Partisinin Başkanı Meyrem Almacı, 4 çalışma günü önerisine desteğini dile getirdi.

Almacı, basına yaptığı açıklamada, "Prensipte bu önerinin çalışanların özgürlüğü bakımından iyi olduğunu düşünüyoruz ama tabii karar çalışana bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi, ayrıca bir karara varılmadan önce sendikalar ve işverenler dahil tüm sosyal ortakların görüşlerinin alınmasını istedi.

Sosyalist sendikalar ise öneriye karşı çıktı. Sendika temsilcileri, sadece çalışma günlerinin değil, çalışanların iş saatlerinin genel olarak düşürülmesi gerektiğini savundu.

Federal hükümetin teklifin hangi sektörlerde uygulanabileceğini gelecek hafta ele alması bekleniyor.

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