Haftalardır ortada yoktu! Teşkilat'a geri döndü

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 23 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 12. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

MİT'in özel ekibi daha önce zehirledikleri Fadi'yi bu defa yaşatabilmek için harekete geçti. MİT'in merkezi Kale'ye yapılacak saldırı planını anlayan özel ekip, detayları öğrenebilmek için Fadi'yi kaçırma planı yaptı. Fadi'nin Paris'te kaldığı ve yüksek güvenlik önlemleri alınan hastaneye sızan ekip, Fadi'ye panzehir vererek hayatta kalmasını sağladı. Ekip daha sonra ise Fadi'yi paketleyerek Türkiye'ye getirdi.

MİT tarafından getirilen Fadi'nin Türk Bayrağı altındaki ilk sözleri ise "Hizmet etme imkanım olursa yapabilirim" oldu.

Diğer yandan ise Fadi'nin oğlu Amir tarafından öldürülmek üzere olan Pınar'ın hayatını ise Gürcan kurtardı.

Teşkilat Hulki neden yok?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Hulki rolü çok beğenildi. Yeni bölümlerde ise Hulki karakteri ekranda görünmedi. Nihat Altınkaya'nın oynadığı Hulki seyirci tarafından merak ediliyor.

Oyuncunun koronavirüs olduğu ve sağlık durumunun tamamen iyi olmasının ardından sete geri döneceği biliniyor.

Nisan ayında ise Deniz Baysal'ın kovid-19'a yakalandığı haberleri gündeme gelmişti.

Hasta olan Nihat Altınkaya'nın setlere yeniden döndüğü ortaya çıktı.

Teşkilat'ın 13. Bölüm Fragmanında görülen Hulki karakteri diziye resmen geri döndü.