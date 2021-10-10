Haftada 8 bin görüşme! 2.5 milyon uyuşmazlığın yüzde 72'si arabuluculuk ile çözüldü
Adalet Bakanlığınca hukuk sistemine kazandırılan ve yargı reformuyla daha etkin hale getirilen arabuluculuk sayesinde uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturuluyor, mahkemelerin iş yükü azaldığı gibi toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlanıyor.
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer, “Bugüne kadar 2,5 milyon uyuşmazlık arabuluculuğun önüne geldi, görüşüldü, konuşuldu. Bu dosyalardan ortalama yüzde 72'sinde bir başarı sağladık. Husumetlerin ortadan kaldırılmasına sebebiyet verdiği için arabuluculuk bizim için çok önemli” dedi.