Maden suyu toksin atımını sağlıyor. Fazla kiloları vermeyi kolaylaştırırken cildi güzelleştirir. Peki maden suyunun en sağlıklı ve fit hali nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Maden suyu magnezyum ihtiyacını karşılar. Maden suyunun yeşil çay ve limon suyu ile birleşimi zayıflamaya yardımcı oluyor.

Maden suyu diyeti yararları şu şekilde sıralanabilir:

Bu diyet cildin nem dengesinin korunmasını sağlar.

Sivilce oluşumunu engeller.

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Kas ve kemik gelişimini destekler.

Vücut için gerekli mineralleri sağlar.

Hamilelik zamanında tüketildiği zaman bebek gelişimini desteklediği bilinmektedir.

Sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlar.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Kabızlığı engeller.

Hazımsızlık şikayetini giderir.

Saçın nem dengesini sağlar.

Saçların sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Sıfır kalori içerir.

Yemeklerden sonra tüketilmesi halinde mide rahatlığını sağlar.

Yemek öncesinde tüketildiği zaman maden suyu kalori alımının azalmasını sağlar.

Mide asidini dengeler.

Maden suyu diyeti tarifi için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

1 şişe maden suyu,

Yarım limon,

2 tatlı kaşığı yeşil çay,

Yarım litre kaynar su yeterli olacak.

Hazırlanışı

Maden suyu diyeti tarifini hazırlamak için yarım litre kaynar su içine 2 tatlı kaşığı kadar yeşil çayı ilave edin.

Bu karışım ağzını kapattıktan sonra dinlenmesi için 10 dakika bırakın.

Daha sonra limonu sıkın.

Kabuğu ile birlikte demlenen yeşil çay içine ilave edin.

Bu çayı sıcak olarak tüketin. Hazırlaması kolay ve lezzetli bir tariftir.

Tarifi güne başlamadan önce sabahları içmeniz tavsiye edilir.

1 haftada 5 kilo verdiren maden suyu diyeti tarifi için şu malzemeleri edinin:

1 lt kaynamış su,

3 dilim taze zencefil,

1 adet limon,

1 adet çubuk tarçın,

5 adet karanfil,

2 yemek kaşığı yeşil çay,

1 adet maden suyu

Hazırlanışı

Yeşil çayı diğer tarifte olduğu gibi demleyin.

Limonu sıktıktan sonra şişe içine karanfil, zencefil ve tarçın ile beraber güzelce karıştırın.

Yeşil çay içine bu karışımı süzgeç ile süzdükten sonra ekleyin.

Bu karışımı gün içine yayarak tüketmeniz önerilmektedir.

Hızlı kilo verdirme etkisi vardır.