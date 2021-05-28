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Yaşam Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?
Yaşam

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Koronavirüs nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Hafta sonunun yaklaşması sebebiyle kısıtlamalara dair bilgiler vatandaşlarca en çok arananlar arasında. Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Cumartesi Pazar günü yasağı ne zaman kalkıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-28 22:23:00 -
Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Hafta sonu yasaklarının ne zaman kalkacağı kademeli normalleşmenin son haftasında merak ediliyor. 1 Haziran'dan sonra uygulanacak olan normalleşme sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. 1 Haziran'dan sonra hangi yasaklar kaldırılacak? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Konuyla ilgili katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konuşmasında, 'hiçbir akşam yada hafta sonların evlerimizde kalmayacağımız günler umuyoruz' dedi. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamalar hakkında konuşan Prof. Dr. İlhan, bu kısıtlamalarla iyi bir noktaya doğru ilerlediklerini ve süreç içerisinde gidilecek yaklaşımların bundan sonra bireysel kurallara uyulması olduğunu söyledi. Fiziksel mesafelerin ve aynı zamanda maske ile hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde hafta sonları, akşamları ve özellikle bayramlarda evde olma zorunluğumuz kalmayacağını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bundan sonra daha da tedbirli olmamız gerektiğini aktardı.

Pandemi sürecinde en çok küçük esnafların zorlandığını ve vatandaşlar olarak zor bir süreçten geçtiğimizi belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamaların kaldırılmasının koronavirüsün geçtiği anlamına gelmediğini ve virüs tehlikesinin hala devam ettiğini sözlerine ekledi.

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