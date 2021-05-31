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Yaşam Hafta sonu yasakları kalkacak mı?
Yaşam

Hafta sonu yasakları kalkacak mı?

Hafta sonu yasakları kalkacak mı? sorusunun cevabı merak konusu. 17 Mayıs tarihinde başlayan kademli normalleşme döneminde hafta içi ve hafta sonu farklı olmak üzere sokağa çıkma yasağı gerçekleştiriliyor. 1 Haziran tarihinde kademeli normalleşme dönemin bitmesiyle beraber sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son durum...

Yeniakit Publisher
2021-05-31 18:11:00 -
Hafta sonu yasakları kalkacak mı?

Yasaklar 1 Haziran'da kalkacak mı? 17 Mayıs itibariyle sona eren tam kapanma süreci yerini kademeli normalleşmeye bıraktı. Gözler ise yasakların kalkmasıyla ilgili 1 Haziran'a çevrildi.

Hafta sonu yasakları kalkacak mı?

1 Haziran sonrası için geçerli olacak yeni genelgede tüm detaylar belli olacak. Alınan yeni kararlar arasında hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili detayların da olması bekleniyor.

Kısıtlamaların tamamen kalkması beklenmezken ilk etapta bir güne düşürülebileceği ya da hafta içerisinde olduğu gibi saat üzerinden hareket edilebileceği düşünülüyor.

Alınacak resmi kararlar içinse gözler bugün Kabine’de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında olacak. Toplantı sonrasında yapılacak olan açıklamalar takip edilebilecek. Hafta sonu kısıtlamasının durumu da bu açıklama ile beraber netlik kazanmış olacak.

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