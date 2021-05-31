Yasaklar 1 Haziran'da kalkacak mı? 17 Mayıs itibariyle sona eren tam kapanma süreci yerini kademeli normalleşmeye bıraktı. Gözler ise yasakların kalkmasıyla ilgili 1 Haziran'a çevrildi.

Hafta sonu yasakları kalkacak mı?

1 Haziran sonrası için geçerli olacak yeni genelgede tüm detaylar belli olacak. Alınan yeni kararlar arasında hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili detayların da olması bekleniyor.

Kısıtlamaların tamamen kalkması beklenmezken ilk etapta bir güne düşürülebileceği ya da hafta içerisinde olduğu gibi saat üzerinden hareket edilebileceği düşünülüyor.

Alınacak resmi kararlar içinse gözler bugün Kabine’de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında olacak. Toplantı sonrasında yapılacak olan açıklamalar takip edilebilecek. Hafta sonu kısıtlamasının durumu da bu açıklama ile beraber netlik kazanmış olacak.