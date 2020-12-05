Hafta sonu yasağı saat kaçta bitecek?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar açıklandı. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında detaylar…
30 Kasım tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda hafta sonları kesintisiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Cumartesi ve pazar kısıtlama hangi saatler arasında? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta bitecek?
Hafta sonu yasağı saat kaçta bitiyor?
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları uygulanacak bu yasak, cuma günleri saat 21.00’de başlayacak. Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak olan sokağa çıkma yasağı, pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak.