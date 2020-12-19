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Yaşam Hafta sonu sucular açık mı?
Yaşam

Hafta sonu sucular açık mı?

Korona virüs tedbirlerine göre hafta sonları ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu su bayilerinden su sipariş etmek isteyen vatandaşlar "Hafta sonu sucular açık mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:27:00 -
Hafta sonu sucular açık mı?

Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasakları ülke genelinde uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı süresi boyunca su bayilerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Hafta sonu sucular açık mı?

Hafta sonu sucular açık mı?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak ve belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek.

19-20 Aralık 2020 tarihlerinde marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Bu durumda, 19-20 Aralık'ta 10.00-17.00 saatleri arasında su siparişi de verilebilecek.

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