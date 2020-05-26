Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması sebebiyle haftalardır sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan kısıtlamalar önce 31 şehirde ardından da 15 şehirde uygulandı. Ramazan bayramı sebebiyle ise 81 ilde 4 günlük kısıtlama uygulandı. Vatandaşlar ise kısıtlamaların ne zaman sona ereceğini, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen haftalarda yaptığı açıklama ile salgının ülkemizde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Koca yeni normalleşme sürecinde maske ve sosyal mesafenin hastalıkla mücadele etme konusunda son derece önemli olduğunu ifade etti.

Ülkemizde son olarak 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Vatandaşlar aynı uygulamanın hafta sonu da olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan yaptığı değerlendirme ile hafta sonu kısıtlamalarıyla ilgili bilgi verdi.

Özkan, "11 Mayıs’ta başlayan bu adımlara 4-8 hafta içerisinde adım adım devam edeceğiz. Bunları planlarken 'şu il yarın açılır bu il 3 gün sonra açılır' diye bir şey söz konusu değil, verileri takip etmemiz gerekiyor. Vaka sayımız nasıl gidiyor, ölüm sayıları nasıl gidiyor, iyileşen sayısı vaka sayısının üstünde mi bütün bunları takip ederek, hatta il il değerlendirmek gerekiyor. Türkiye’deki olguların yaklaşık yüzde 60'ı İstanbul'da. İstanbul belki biraz daha geç bu sürece adım atabilir. Vaka sayılarını ve ölüm sayılarını, virüsün bulaştırıcılık kat sayısını da inceleyerek ilerlememiz gerekiyor" dedi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.