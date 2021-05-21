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Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün saat kaçta başlayacak?
Yaşam

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün saat kaçta başlayacak?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgının sebebiyle uygulanan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erdi. Vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı güncel saatleri

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:50:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün saat kaçta başlayacak?

Koronavirüs salgınında vakaların kontrol altına alınması için önce kısmi ardından da tam kapanma uygulandı. 17 Mayıs Pazartesi günü tam kapanma sona ererken 19 Mayıs’ta kısıtlama uygulanmadı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün saat kaçta başlayacak?

Milyonlarca kişi bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. 17 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların haziran ayına kadar süreceğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı’ndan açıklanan kademeli normalleşme takviminde ise 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasına 81 ilde hafta içi 21.00-05.00 yasağının sürdüğü belirtildi. Ayrıca genelgede cuma akşamları 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında kısıtlamanın tüm illerde geçerli olduğu belirtildi.

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