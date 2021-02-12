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Gündem Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Gündem

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar arasında sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. Her hafta Cuma günleri saat 21:00’da başlayıp Pazartesi 05:00’a kadar devam eden sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu uygulanacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu restoranlar hizmet verecek mi? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-12 19:27:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarını en aza indirmek için birtakım tedbirler alınıyor. Bu tedbirlerden bir tanesi de sokağa çıkma yasakları. Hafta içi her gün saat 23:00’dan sabah 05:00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonu da Cuma günler akşam 21:00’da başlayıp Pazartesi 05:00’a kadar devam ediyor. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarında değişiklik olup, olmadığını merak ediyor. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu marketler ve restoranlar açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 21.00'den 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e devam edecek olan sokağa çıkma yasağı içerisinde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve fırın gibi yerlerden temin edebileceklerini hatırlattı.

Market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçilerin saat 20.00'ye kadar, yarın ve pazar günleri de 10.00-17.00 saatlerinde açık olacağı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuru yemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve 'Gel al' şeklinde, 20.00-00.00 saatlerinde ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-00.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır."

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