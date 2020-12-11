Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!
Corona virüs ile mücadelede alınan ek tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli kısıtlmalar uygulanacak. Hafta içi her akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri merak konusu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgede haftaiçi ve haftasonu sokağa çıkma yasağı saatlerini duyurdu. Peki Hafta sonu yasağı saat kaçta başlıyor?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Koronavirüs ile mücadelede alınan ek tedbirler kapsamında 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren kısıtlamalar başladı.
Türkiye'nin 81 ilinde hafta içi saat 21:00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.
Kısıtlama akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanıyor.
Türkiye'nin 81 ilinde hafta içi saat 21:00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.
Kısıtlama akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanıyor.