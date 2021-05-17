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Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Yaşam

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Hafta sonu yasakları ne zaman son? Koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. Vatandaşlar hafta sonu yasaklarının ne kadar daha uygulanacağını merak ediyor. Peki, hafta sonu yasakları bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 22:28:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle önce kısmi ardından da tam kapanma uygulandı. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’te tam kapanma sona erdi. Tam kapanma sona erse de hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak ayrıca cuma akşamları 21.00’de başlayan kısıtlamalar pazartesi 05.00’te sona erecek. Peki, hafta sonu yasakları bitecek mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buna göre, sokağa çıkma kısıtlamasını hafta içi saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sürdüreceğiz. Hafta sonları ise mayıs ayı sonuna kadar sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek” dedi.

1 Haziran itibariyle kademeli normalleşmenin başlaması bekleniyor. Normalleşme takviminin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.  

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