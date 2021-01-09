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Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Yaşam

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Normalleşme 15 Şubat’ta başlar mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını da merak ediyor. Peki, normalleşme ne zaman olur? | Yasaklar ne zaman bitecek? | Hafta sonu yasakları ayın kaçında kalkar?

Yeniakit Publisher
2021-01-09 15:16:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından ciddi tedbirler alındı. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte 11 Mayıs,  Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde normalleşme adımları atıldı. Artan vakalar nedeniyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde kısıtlamalar geri döndü. Milyonlarca kişi hafta sonu yasaklarının ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, normalleşme ne zaman olur?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan kısıtlamaların ne zaman kalkmaya başlayacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Aşılama başlasın, bir doz yapılsın, biraz ilerlesin ondan sonra kısıtlamaların kalkmasının uygun olacağı kanısındayım. Hafta sonu ve akşam kısıtlamasının çok etkili olduğunu hepimiz gözlemledik. Bir süre daha böyle gitmesinin ben doğru olacağını düşünüyorum. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" diye konuştu.

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