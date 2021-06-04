Hafta sonu restoran ve kafeler açık mı? 5 Haziran Cumartesi kafe ve restoranlar açılacak mı?

Kafe ve restoranların hafta sonu açık olup olmadığı gündemde yer alan konulardan oldu. Tam kapanma döneminde gel al ve paket servis şeklinde hizmet veren kafeler yeniden müşterilerine kapılarını açtı. Peki, cumartesi günleri kafe ve restoranlar açık olacak mı?

Hafta sonu restoran ve kafeler açık mı?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelge ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler duyuruldu.

Genelgede, restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatlerinde masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis, pazar günleri ise 07.00-24.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekleri belirtildi.