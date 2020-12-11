Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? | Hafta sonu pazara gitmek yasak mı?
Hafta sonu İstanbul’da pazarlar kurulacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde Cuma akşamı 21.00’de başlayan kısıtlama pazartesi sabah 05.00’te sona eriyor. Hafta sonları 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan marketlere bakkallara ya da fırınlara vatandaşlar gidebiliyor. Peki, hafta sonu pazara gidiliyor mu? | Hafta sonu Pazar kurulacak mı? | İstanbul’da hafta sonu pazarlar kurulacak mı?
Cumartesi Pazar günü semt pazarları kurulacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde Cuma akşamı 21.00’de başlayan yasak pazartesi 05.00’te sona erecek. Vatandaşlar hafta sonları pazarların kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’da hangi pazarlar kurulacak?
Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? | Hafta sonu pazara gitmek yasak mı?
Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar 10.00-17.00 saatleri arasında yalnızca yürüme mesafesindeki marketlere, bakkallara, kuruyemişçilere ya da fırınlana gidiyor. Ancak hafta sonu pazarlar kurulmayacak. bulunduğunuz belediyenin web sitesine göz atarak pazarların hangi günlerde kurulacağını öğrenebilirsiniz. İstanbul’da hafta sonu kurulması gereken pazarlar hafta içi farklı günlere alındı. İşte, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı sebebiyle kurulmayacak pazarların kurulacağı günlerin listesi:
Avcılar İlçesinde
- Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Yeşilkent Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Denizköşkler (Şükrübey) Pazar Pazarı Pazartesi günleri
- Cihangir (İGS) Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Firüzköy Cumartesi Pazarı Cuma Günleri
Bayrampaşa İlçesinde
- Kocatepe Mega Center Cumartesi Pazarı Salı günleri,
Beşiktaş İlçesinde
- Beşiktaş Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
Beylikdüzü İlçesinde
- Beylik Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Yakuplu Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Kavaklı Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
Beyoğlu İlçesinde
- Örnektepe Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Yenişehir (Dolapdere) Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Çıksalın Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
Büyükçekmece İlçesinde
- Büyükçekmece Cumartesi Pazarı Perşembe günleri,
- Mimarsinan Cumartesi Pazarı Pazartesi günleri,
Esenyurt İlçesinde
- Beygah Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Örnek Mahallesi Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Mehterçeşme Pazar Pazarı Pazartesi günleri
Eyüp İlçesinde
- Yeşilpınar Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Güzeltepe Cumartesi Pazarı Salı günleri,
- Alibeyköy Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Göktürk Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Akşemsettin Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
Gaziosmanpaşa İlçesinde
- Küçükköy Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Karadeniz Mahallesi Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Dörtyol Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
Kağıthane İlçesinde
- Çağlayan Dere Cumartesi Pazarı Salı günleri,
- Seyrantepe Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Yahyakemal Pazar Pazarı Salı günleri,
- Kağıthane Merkez Pazar Pazarı Salı günleri,
- Talatpaşa Pazar Pazarı Salı günleri,
Küçükçekmece İlçesinde
- Halkalı Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Fevzi Çakmak (Sultanmurat) Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Organik Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
Sarıyer İlçesinde
- İstinye Dere İçi Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Rumeli Hisarüstü Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- FSM Mahallesi Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
Silivri İlçesinde
- Selimpaşa Pazar Pazarı Salı günleri,
Sultangazi ilçesinde;
- Malkoçoğlu Cumartesi pazarı Salı günleri,
- 50. Cumartesi pazarı Cuma günleri,
- Gazi Mahallesi Cumartesi pazarı Cuma günleri,
- Cumartesi Yayla pazarı Çarşamba günleri,
- İsmetpaşa Pazar pazarı Perşembe günleri,
- Zübeyde Hanım Pazar pazarı Pazartesi günleri,
Şişli İlçesinde
- Kuştepe Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Halide Edip Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Feriköy Lalaşahin Cumartesi Pazarı Çarşamba günleri,
- Mecidiyeköy Pazar Pazarı Pazartesi günleri açılacaktır.