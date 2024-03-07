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Ekonomi Hafta sonu nişana düğüne gidecekler dikkat! Çeyrek ve gram altın uçuyor!
Ekonomi

Hafta sonu nişana düğüne gidecekler dikkat! Çeyrek ve gram altın uçuyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 14:16:00 -
Hafta sonu nişana düğüne gidecekler dikkat! Çeyrek ve gram altın uçuyor!

Her gün yeni bir rekora imza atan altın haftanın ortasında yatırım fırsatı mı sunuyor? Gram altın ve altını bu fiyatlarda bir daha görmek zor! Ons altın düşmesine rağmen gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2200 lira seviyelerinde. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 7Mart Perşembe günü altın fiyatları.

Her gün yeni bir rekora imza atan altın haftanın ortasında yatırım fırsatı mı sunuyor? Gram altın ve altını bu fiyatlarda bir daha görmek zor! Ons altın düşmesine rağmen gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2200 lira seviyelerinde. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 7Mart Perşembe günü altın fiyatları.

Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren altın bu hafta dalgalı seyrini korudu. Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalarda düşüş başladı. Peki altın yatırımcıları son treni kaçıracak mı? Altın yatırımcıları Kapalıçarşı ve piyasalarda gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatlar araştırılıyor.

Gram altın dün piyasalarda 2.192,48 TL'den, çeyrek altın 3.826 TL'den, yarım altın ise 7.698 TL'den kapanış yaptı.

Peki 7 Mart 2024 Perşembe günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

7 MART 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolar alış satış : 32.2660 TL / 32.5640 TL
Euro alış satış: 35.0110 TL / 35.1170 TL
Sterlin alış satış: 40.8150 TL / 41.4560 TL

7 MART 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 31,8230 TL / 31,8350 TL
Euro alış satış: 34,7808 TL / 34,9046 TL
Sterlin alış satış: 40,5541 TL / 40,5931 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.209,27 TL / 2.209,74 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.158,43 Dolar / 2.158,67 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 3.762 TL / 3.853 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 7.547 TL / 7.753 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 15.071 TL / 15.645 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 36.674,18 TL / 37.526,18 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 15.128,10 TL / 15.515,41 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 7 MART 2024
Gram altın alış satış : 2288.64 TL / 2338.01TL
Çeyrek altın alış satış: 3761 TL / 3850 TL
Yarım altın alış satış: 7544 TL / 7749 TL

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi

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