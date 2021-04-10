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Yaşam Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Yaşam

Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu marketler (bakkallar) kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Hafta sonunun gelmesiyle birlikte hafta sonu market çalışma saatleri de merak edilenler arasında yer aldı. Hafta sonu marketlerin açılıp kapanma saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-04-10 20:38:00 -
Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme süreci devam ederken market çalışma saatleri merak ediliyor. Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanırken marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranıyor.

Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

10-11 Nisan sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleriyle ilgili detaylar araştırılıyor. Risk gruplarına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde marketlerin kaçta açıldığı kaça kadar açık olduğu merak ediliyor.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek. Yüksek risk grubundaki illerde ise cumartesi gündüz kısıtlama olmayacak.

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlamanın geçerli olacağı saatlere değinildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

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