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Yaşam Hafta sonu kar yağışı var mı? Hafta sonu hangi illerde kar yağacak?
Yaşam

Hafta sonu kar yağışı var mı? Hafta sonu hangi illerde kar yağacak?

Hangi illerde kar yağacak? Pek çok kişi hangi illerde kar yağışının gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak? Kar hangi gün yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-28 21:40:00 -
Hafta sonu kar yağışı var mı? Hafta sonu hangi illerde kar yağacak?

Pek çok kişi kar yağışının ne zaman başlayacağını hangi illerde etkili olacağını araştırmaya başladı. Peki, kar yağışı ne zaman başlayacak?

Hafta sonu kar yağışı var mı? Hafta sonu hangi illerde kar yağacak?

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altındaydı. Pek çok kişi ise kar yağışının yeniden ne zaman hangi illerde başlayacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bazı iller için hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

Cumartesi günü kar yağışı beklenen iller şöyle: Bolu, Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari.

Pazar günü kar yağışı beklenen iller şöyle: Bilecik, Afyonkarahisar, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Bitlis, Ardahan'da kar yağışı bekleniyor.

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