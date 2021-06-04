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Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 5-6 Haziran hava durumu
Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 5-6 Haziran hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyu hava durumuna ilişkin tahminini son dakika yayınladı. 5-6 Haziran tarihlerindeki hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Cumartesi günü yağış var mı? Pazar günü hava sıcaklığı kaç derece olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM 5-6 Haziran hava durumu

Yeniakit Publisher
2021-06-04 22:01:00 -
Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 5-6 Haziran hava durumu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yarın yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hafta boyu yurt genelinde hava sıcaklıklarına ilişkin tahminde bulunuldu. İşte 5-6 Haziran hava durumu...

MGM 5-6 Haziran hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı..

Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Toroslar mevkisi ile Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın parçalı az bulutlu olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege'de kuzeybatılı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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