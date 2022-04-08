Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 9-10 Nisan hava durumu
Hafta sonu için plan yapacak olanlar bulundukları şehirlerde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul hafta sonu hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu:
Cuma günü yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak geçti. Pek çok kişi hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 9-10 Nisan hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Yozgat, Sivas ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
MARMARA
ÇANAKKALE 12°C, 22°C
Az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 22°C
Az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 26°C
Az bulutlu
İZMİR 12°C, 22°C
Az bulutlu
MUĞLA 8°C, 21°C
Az bulutlu
AKDENİZ
ADANA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 3°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 3°C, 22°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
RİZE 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
SİİRT 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu