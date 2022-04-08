Cuma günü yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak geçti. Pek çok kişi hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 9-10 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Yozgat, Sivas ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

MARMARA

ÇANAKKALE 12°C, 22°C

Az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 22°C

Az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR 12°C, 22°C

Az bulutlu

MUĞLA 8°C, 21°C

Az bulutlu

AKDENİZ

ADANA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 3°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 6°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 22°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

RİZE 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

SİİRT 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu