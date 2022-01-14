Serin havanın ardından özellikle İstanbul’da güneşin yüzünü güldürmesiyle pek çok kişi ‘Yarın hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi Pazar hava durumu güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI: Kuzey iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 8°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

TEKİRDAĞ 3°C, 8°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 3°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 4°C, 12°C

Az bulutlu

MUĞLA 1°C, 10°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 6°C, 17°C

Az bulutlu

ISPARTA -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

ESKİŞEHİR -4°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KAYSERİ -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KONYA -5°C, 3°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU -4°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

KASTAMONU -5°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren ve kar yağışlı

TRABZON 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -17°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

ERZURUM -17°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -9°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA -1°C, 11°C

Parçalı bulutlu