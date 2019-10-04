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Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Ekim hava durumu

Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık havada plan yapmak isteyenler şimdiden hafta sonu hava durumunu merak ediyorlar. Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için il il hava durumu bilgilerini yayımladı. Peki, İşte hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Ekim hava durumu

04 Ekim 2019 Cuma 21:41
Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Ekim hava durumu

Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık havada plan yapmak isteyenler şimdiden hafta sonu hava durumunu merak ediyorlar. Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için il il hava durumu bilgilerini yayımladı. Peki, İşte hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Ekim hava durumu

Hafta sonu 5-6 Ekim hava tahmini

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi günü: Hafif Sağanak Yağışlı 24°C

Pazar günü: Hafif Sağanak Yağışlı 21°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22°C

Pazar günü: Sağanak Yağışlı 20°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi günü: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C

Pazar günü: Çok Bulutlu 24°C

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 21:41
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