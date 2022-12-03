Hafta sonu hava nasıl olacak? 3-4 Aralık hava durumu
Hafta sonu için plan yapacak olanlar havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Havalar son dönemde pek çok ilde hissedilir şekilde soğudu. Bu sebeple 3-4 Aralık tarihlerinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Bugün hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak? 3-4 Aralık hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muğla, Uşak, Sivas ve Yozgat ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey, Çanakkale'nin doğu, Kütahya'nın batı ve kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale merkez hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri, yarın (Cumartesi) il geneli hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak ve Muğla ile Kütahya'nın batı ve kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 15°C, 23°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sivas ve Yozgat illeri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Ağrı, Ardahan ve Van çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde ve yarın (Cumartesi) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 4°C, 11°C
Parçalı bulutlu
VAN 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde ve yarın (Cumartesi) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
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