Hafta sonu hava bozuyor

Bayram tatilinin sonuna yaklaşılırken, Samsun’da hafta sonunun gök gürültülü ve yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, hafta sonu gök gürültülü ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre Cumartesi günü havanın kapalı ve sağanak yağışlı olacağı, Pazar günü ise parçalı bulutlu bir havanın olacağı uyarısı geldi.

Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 18, en yüksek sıcaklığın 24 derece olması beklenirken, Pazar günü ise en düşük sıcaklığın 19,en yüksek sıcaklığın ise 24 derece olması tahmin ediliyor.