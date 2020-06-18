Hafta sonu hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı var?

Binlerce öğrencinin hafta sonu gireceği LGS ve YKS için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda şekillenen yasağın detaylarını Fahrettin Koca belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağının uygulanacağını kesin bir dille onayladı. Peki ama saat kaçta sokağa çıkmak yasak?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

YKS 2020 ise Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran Cumartesi günü, YKS Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran PAzar günü ve YKS yabancı Dil Testi 28 Haziran Pazaar günü yapılacak.