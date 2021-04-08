Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Cumartesi Pazar hangi illerde yasak var? | Koronavirüs salgınında 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı. 29 Mart’ta ise risk haritası güncellendi. 58 il çok yüksek riskli duruma geldi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?
Koronavirüs salgını sebebiyle illerdeki vaka sayılarına göre kısıtlamalar uygulanıyor. Çok yüksek ve yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Peki, hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Koronavirüs salgını sebebiyle bazı illerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yüksek riskli illerde cumartesi 05.00-21.00 saatleri yasak uygulanmıyor. Bu illerde cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında yasak uygulanıyor.
Çok yüksek riskli illerde ise Cuma 21.00’de başlayan yasak pazartesi 05.00’te sona eriyor.
Çok yüksek riskli iller: Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.
Yüksek riskli iller: Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.
Orta riskli iller: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.
Düşük riskli iller: Şırnak