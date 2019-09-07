Hafta sonu balıkta ucuzluk lezzeti Av yasağının sona ermesiyle tezgahlar balıkla dolarken fiyatlar da ilk haftanın sonunda yüzde 50’ye yakın düştü.

Balık yasağının sona ermesinin ardından hem balıkçının hem vatandaşın yüzü gülmeye başladı. Yasağın sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, ağlarını doldurarak dönerken, balık fiyatları da ilk haftanın sonunda yüzde 50’ye yakın düştü. Sezonun ilk günü 40 liradan tezgahlarda yerini alan hamsinin kilosu 25 liraya kadar indi. İlk günler 30 liradan satılan istavritin kilosu ise 20 liraya kadar geriledi. Mezgitin kilogram fiyatı ise 30 TL’den 15 TL’ye düştü. Balık fiyatlarının yavaş yavaş düştüğünü belirten balıkçı esnafı, balığın bollaşmasıyla beraber fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi.

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