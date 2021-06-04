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Yaşam Hafta sonu AVM’ler açık mı? AVM’ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Yaşam

Hafta sonu AVM’ler açık mı? AVM’ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 1 Haziran sonrası için alınan yeni normalleşme kararlarının ardından cumartesi ve pazar günü AVM’lerin açık olmadığını sorguluyor. AVM’ler kaçta açılıyor, hafta sonu AVM’ler açık mı? AVM’ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte yeni normal sonrası AVM çalışma saatleri

Yeniakit Publisher
2021-06-04 21:55:00 -
Hafta sonu AVM’ler açık mı? AVM’ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

AVM'ler hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 1 Haziran sonrası için alınan yeni normalleşme kararlarının ardından cumartesi ve pazar günü AVM’lerin açık olmadığını sorguluyor. İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesinde merak edilen detaylar netleşti.

Hafta sonu AVM’ler açık mı?

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. iş yerleri ile AVM'ler; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

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