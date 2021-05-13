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Yaşam Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri güncel | Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi?
Yaşam

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri güncel | Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi?

Güncel sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Vatandaşlar 17 Mayıs’tan itibaren saat kaçla kaç arasında sokağa çıkmanın yasak olacağını araştırıyor. Peki, 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta sonu yasakları kaldırılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 11:55:00 -
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri güncel | Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi?

17 Mayıs’tan sonra sokağa çıkma saatleri | Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle önce kısmi ardından da tam kapanma uygulandı. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek. Vatandaşlar 17 Mayıs’tan sonra hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının olup olmayacağını merak ediyor. Peki, hafta içi sokağa çıkma saatleri

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri güncel | Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tam kapanma pazartesi günü sona erecek. Henüz normalleşme takvimi açıklanmadı. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bazı uygulamaların devam etmesi bekleniyor. 81 ilde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının sürmesi bekleniyor. Ayrıca cumartesi günleri yasağın uygulanmayacağı belirtiliyor. Daha önce olduğu gibi cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 arasında kısıtlamanın devam edebileceği ifade ediliyor. Sokağa çıkma saatleriyle ilgili resmi açıklamanın ise birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.

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