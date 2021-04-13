Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?
Sokağa çıkma saatleri güncel | Merakla beklenen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vaka ve vefat sayıları artış gösterdiği dönemlerde tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kılıyoruz. Ramazan ayının ilk iki haftası tedbirleri sıkılaştırıyoruz. Kısmi kapanma uygulaması uygulayacağız. 2 haftada beklediğimiz oranda düşüş olmazsa daha sert tedbirler gelecektir. Hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi ise 19.00’da başlayacak yasak sabah 05.00’te sona erecek” dedi.